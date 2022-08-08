مشعل يهاتف القيادي المدلل وقيادات الجهاد الإسلامي

وكالات-الرأي:

هاتف رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في إقليم الخارج، "خالد مشعل" القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، معزيا باستشهاد نجله زياد، الذي ارتقى شهيدا في العدوان على قطاع غزة.



وقال مشعل "إن استشهاد نجله إنما قدم دليلا مشرفا على اقتران قوله بفعله، رغم ما مثّل له ذلك من ألم وحزن أوضحته رسالة رثائه له".



وفي السياق ذاته، هاتف مشعل عددا من الإخوة في قيادة حركة الجهاد الإسلامي في الداخل والخارج، حيث قدم لهم واجب العزاء في استشهاد قادة سرايا القدس ومجاهديها، وأبناء شعبنا من الشهداء، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى، مؤكداً لهم الثقة بالإخوة في الجهاد الإسلامي، والتقدير لعطائهم وتضحياتهم.



وأردف بأننا سنظل جميعاً في الخندق الواحد في مواجهة العدو الصهيوني حتى التحرير والعودة واستعادة القدس والمقدسات.