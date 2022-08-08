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قيادة العمل الحكومي تزور بيوت عزاء شهداء العدوان

08 آب / أغسطس 2022 09:49

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غزة- الرأي:

زار وفد من قيادة العمل الحكومي بغزة، بيوت عزاء شهداء العدوان الأخير على غزة.

وترأس الوفد رئيس متابعة العمل الحكومي، عصام الدعليس بصحبة مجموعة من وكلاء الوزارات ورؤساء المؤسسات الحكومية بغزة.

وعبّر الدعليس عن فخره واعتزازه بالشهداء الأكرم منا جميعاً، مُشيدا بصمود أبناء شعبنا خلال العدوان، وتعاضدهم وتكاتفهم جنباً إلى جنب مع المقاومة.

وأكد خلال أداء واجب العزاء، على دعم لجنة متابعة العمل الحكومي لأسر الشهداء والجرحى والمهدمة بيوتهم، ووقوفها عند مسؤولياتها تجاههم، مترحمًا على الشهداء، وداعمًا لصمود عوائلهم، وداعيًا المولى أن يتغمدهم برحمته، وأن يجعل دماءهم على طريق التحرير والعودة بإذن الله.

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