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3 شهداء و 40 إصابة جراء عدوان الاحتلال على نابلس

09 آب / أغسطس 2022 08:25

الشهيد النابلسي
الشهيد النابلسي

نابلس - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، عن استشهاد ثلاثة شبان وإصابة أكثر من 40 خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس.

وأفادت الصحة باستشهاد ثلاثة شبان جراء اصابتهم برصاص الاحتلال، إضافة إلى 40 إصابة بينها 4 حرجة نتيجة العدوان الإسرائيلي على المدينة.

وقالت إن الطواقم الطبية في مستشفى رفيديا تعمل على إنعاش إصابتين حرجتين للغاية، وهناك 40 إصابة أخرى بينها 4 حرجة في مستشفيات نابلس.

وقالت مصادر محلية إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت الحارة الشرقية من البلدة القديمة في نابلس، وحاصرت إحدى البنايات في المنطقة، حيث اندلعت مواجهات في المكان.

ولفت المصادر إلى أن قوات الاحتلال فرضت طوقا مشددا عل حارات الحبلة، والفقوس، والشيخ مسلم وأغلقت كافة مداخلها، كما انتشرت في شارعي فيصل وحطين في المدينة، واعتلى الجنود القناصة عددا من البنايات وأطلقوا الرصاص صوب المواطنين.

 

 

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