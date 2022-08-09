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30 إصابة برصاص الاحتلال في نابلس بينها 4 خطيرة

09 آب / أغسطس 2022 08:25

نابلس - الرأي:

أصيب 30 مواطناً بالرصاص الحي بينهم 4 بجروح خطيرة، اليوم الثلاثاء، بعد اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس.
وقالت مصادر محلية إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت الحارة الشرقية من البلدة القديمة في نابلس، وحاصرت إحدى البنايات في المنطقة، حيث اندلعت مواجهات في المكان.

فيما قال مدير الاسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، المواجهات أسفرت عن إصابة 30 مواطنا بالرصاص الحي، إحداها بالصدر وصفت بالخطيرة جدا و3 خطيرة، كما منعت قوات الاحتلال طواقم الاسعاف من الوصول إلى إحدى الاصابات.

ولفت المصادر إلى أن قوات الاحتلال فرضت طوقا مشددا عل حارات الحبلة، والفقوس، والشيخ مسلم وأغلقت كافة مداخلها، كما انتشرت في شارعي فيصل وحطين في المدينة، واعتلى الجنود القناصة عددا من البنايات وأطلقوا الرصاص صوب المواطنين.

 

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