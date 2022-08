العثور على تطبيقات تسرق كلمات مرور حسابك على فيس بوك ..احذفها الآن

اكتشفت شركة الأمان Zscaler ThreatLabz مؤخرًا تطبيقات بها عدة حالات من عائلات البرامج الضارة Joker و Facestealer و Coper في متجر Google Play، حيث قام فريق ThreatLabz بإخطار فريق Google Android Security وبحسب ما ورد قاموا بإزالة هذه التطبيقات الضارة من متجر Google Play.



ومع ذلك، فإن قيام Google بإزالتها من متجر Play لا يزيل هذه التطبيقات الخطيرة من هواتف المستخدمين الذين قاموا بتنزيلها، ومن الأهمية بمكان بالنسبة لهؤلاء المستخدمين حذفها من أجهزتهم، وبالنسبة إلى ما هي Joker و Facestealer و Coper البرامج الضارة: Joker هو أحد أكثر البرامج الضارة ثباتًا على متجر Google Play ، فهو يشترك للمستخدمين في الخدمات المدفوعة عبر الإنترنت دون علمهم، Facestealer هو برنامج ضار يسرق حسابات Facebook عن طريق إخفاء نماذج تسجيل الدخول المزيفة على النماذج الحقيقية في تطبيقات Android الشائعة، كوبر هو حصان طروادة يستهدف التطبيقات المصرفية في أوروبا وأستراليا وأمريكا الجنوبية.



وحتى الآن، لم يتم اكتشاف أنه يستهدف المستخدمين في الهند ولكن مع السرعة التي تنتشر بها البرامج الضارة، من الأفضل توخي الحذر، إذن، ها هي قائمة تطبيقات Android التي يجب حذفها من هواتفك الآن.



Simple Note Scanner

Private Messenger

Smart Messages

Text Emoji SMS

Blood Pressure Checker

Funny Keyboard

Memory Silent Camera

Custom Themed Keyboard

Light Messages

Themes Photo Keyboard

Magic Photo Editor

Themes Chat Messenger

Instant Messenger

Fonts Emoji Keyboard

Mini PDF Scanner

Smart SMS Messages

Personal Message

Professional Messages

All Photo Translator

Chat SMS

Smile Emoji

Fonts Emoji Keyboard

Blood Pressure Diary

Hi Text SMS

Emoji Theme Keyboard

Text SMS

Camera Translator

Social Message

Cool Messages

Come Messages

Painting Photo Editor

Creative Emoji Keyboard

Style Message

Advanced SMS

Rich Theme Message

Professional Messages

Classic Game Messenger

Private Game Messages

Wow Translator

All Language Translate