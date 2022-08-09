العثور على تطبيقات تسرق كلمات مرور حسابك على فيس بوك ..احذفها الآن

اكتشفت شركة الأمان Zscaler ThreatLabz مؤخرًا تطبيقات بها عدة حالات من عائلات البرامج الضارة Joker و Facestealer و Coper في متجر Google Play، حيث قام فريق ThreatLabz بإخطار فريق Google Android Security وبحسب ما ورد قاموا بإزالة هذه التطبيقات الضارة من متجر Google Play.
ومع ذلك، فإن قيام Google بإزالتها من متجر Play لا يزيل هذه التطبيقات الخطيرة من هواتف المستخدمين الذين قاموا بتنزيلها، ومن الأهمية بمكان بالنسبة لهؤلاء المستخدمين حذفها من أجهزتهم، وبالنسبة إلى ما هي Joker و Facestealer و Coper البرامج الضارة: Joker هو أحد أكثر البرامج الضارة ثباتًا على متجر Google Play ، فهو يشترك للمستخدمين في الخدمات المدفوعة عبر الإنترنت دون علمهم، Facestealer هو برنامج ضار يسرق حسابات Facebook عن طريق إخفاء نماذج تسجيل الدخول المزيفة على النماذج الحقيقية في تطبيقات Android الشائعة، كوبر هو حصان طروادة يستهدف التطبيقات المصرفية في أوروبا وأستراليا وأمريكا الجنوبية.
وحتى الآن، لم يتم اكتشاف أنه يستهدف المستخدمين في الهند ولكن مع السرعة التي تنتشر بها البرامج الضارة، من الأفضل توخي الحذر، إذن، ها هي قائمة تطبيقات Android التي يجب حذفها من هواتفك الآن.
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