"مجلس المستوطنات" يقتحم خلة مكحول بالأغوار الشمالية

08:253 شهداء و 40 إصابة جراء عدوان الاحتلال على نابلس

11:13“الجنايات الكبرى” تصدر أحكامًا بالسجن في قضايا مخدرات

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