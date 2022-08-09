وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": إصابتـان في 6 حوادث سير خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية: العمل بخطة طوارئ خلال وبعد العدوان وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: عودة العمل في العيادات الخارجية واجراء العمليات المجدولة وكالة الرأي الفلسطينية الأسير عواودة مضرب لليوم الـ150 رفضاً للاعتقال الإداري وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تنفذ أعمال صيانة في 20 شارع خلال الشهر الماضي وكالة الرأي الفلسطينية "مجلس المستوطنات" يقتحم خلة مكحول بالأغوار الشمالية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تشرع بإزالة آثار العدوان الإسرائيلي وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2317) الثلاثاء 9/8/2022 وكالة الرأي الفلسطينية القضاء يفتتح دورة تدريبية بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تمدد استلام طلبات بعض المنح ليوم الخميس
أخبار » الأخبار الفلسطينية

"مجلس المستوطنات" يقتحم خلة مكحول بالأغوار الشمالية

09 آب / أغسطس 2022 10:13

الأغوار- الرأي

اقتحمت طواقم "مجلس المستوطنات"، اليوم الثلاثاء، خياماً في خلة مكحول بالأغوار الشمالية.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة لمصادر محلية، إن طواقم مجلس المستوطنات برفقة جيش الاحتلال اقتحمت مجموعة خيام تعود للمواطن عبد عوض دراغمة وأبنائه جنوب خلة مكحول.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تستمر في تسجيل الطلبة الجدد

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟