"مجلس المستوطنات" يقتحم خلة مكحول بالأغوار الشمالية

اقتحمت طواقم "مجلس المستوطنات"، اليوم الثلاثاء، خياماً في خلة مكحول بالأغوار الشمالية.
وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة لمصادر محلية، إن طواقم مجلس المستوطنات برفقة جيش الاحتلال اقتحمت مجموعة خيام تعود للمواطن عبد عوض دراغمة وأبنائه جنوب خلة مكحول.
عاجل |
09 آب / أغسطس 2022 10:13
الأغوار- الرأي
اقتحمت طواقم "مجلس المستوطنات"، اليوم الثلاثاء، خياماً في خلة مكحول بالأغوار الشمالية.
وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة لمصادر محلية، إن طواقم مجلس المستوطنات برفقة جيش الاحتلال اقتحمت مجموعة خيام تعود للمواطن عبد عوض دراغمة وأبنائه جنوب خلة مكحول.