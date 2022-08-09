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حماس: دماء شهداء نابلس وقود ثورة سيطارد الاحتلال

09 آب / أغسطس 2022 12:26

الشهيدان النابلسي وصبوح
الشهيدان النابلسي وصبوح

غزة - الرأي:

نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، شهداء نابلس الذين ارتقوا صباح اليوم الثلاثاء برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

وزفت الحركة الشهداء المقاومين: إبراهيم النابلسي، وإسلام صبّوح، اللذين ارتقيا أثناء اشتباكهما وتصدّيهما لعدوان قوات الاحتلال على البلدة القديمة بمدينة نابلس.

كما زفت الفتى الشهيد حسين جمال طه، الذي ارتقى بعد أن ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة بشعة في المدينة أصيب فيها أكثر من 40 مواطناً.

وأكدت الحركة على حقّ شعبنا في الردّ على هذه المجزرة البشعة، وتدفيع الاحتلال ومستوطنيه ثمناُ غالياً، وأنّ دماء قادتنا الأبطال وأبناء شعبنا لن تذهب هدراً، وستبقى دماء الشهداء وقود ثورة تطارد الاحتلال في كل مكان وزمان.

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