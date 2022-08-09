شهيد وعشرات الإصابات خلال مسيرات منددة بجريمة نابلس

الضفة المحتلة-الرأي:

استشهد الفتى مؤمن ياسين جابر (17 عامًا)، اليوم الثلاثاء، متأثرًا بجروحه الحرجة التي أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الصدر بمدينة الخليل.

وكان جابر تعرض لطلق نار أصابه في القلب بشكل مباشر وحاول الأطباء إنقاذ حياته، إلا أنه استشهد.

ووصل مع جابر حالة أخرى خطيرة تم إدخالها لغرفة العمليات في المستشفى الأهلي.

وأصيب العشرات من المواطنين، اليوم خلال مواجهات شهدتها عدة مناطق بالضفة الغربية.

ووصلت ثلاث إصابات إلى مستشفى عالية الحكومي، من بينهم الفتى مصطفي الهصيص من بلدة السموع، الذي سلمته قوات الاحتلال إلى طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، مشيرا إلى أن الإصابات وصفت بالمتوسطة، وتركزت بالفخذ والقدم.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال استخدمت الرصاص الحي، والمطاطي، وقنابل الغاز المسيلة للدموع بكثافة تجاه الشبان الذين خرجوا في مسيرات منددة بجريمة الاحتلال في نابلس.

ووفقًا للمصادر، فإن 6 شبان على الأقل أصيبوا بالرصاص الحي خلال مواجهات على مدخل البيرة، من بينهم حالتين خطيرتين.

واندلعت مواجهات عنيفة في منطقة الزاوية وسط الخليل ومناطق متفرقة من المحافظة بعد مسيرات غاضبة منددة بجريمة نابلس.

فيما اندلعت مواجهات بعد مسيرة مماثلة في محيط مصانع جيشوري غرب طولكرم.

كما واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، طفلاً من بلدة السموع بعد إصابته، خلال المواجهات المندلعة وسط الخليل.

وبحسب مصادر محلية، فإن قناصة الاحتلال المتمركزين على أسطح المنازل والمحال التجارية أطلقوا النار صوب الطفل مصطفى الهصيص (15 عامًا) وأصابوه بعيار حي في قدمه، قبل أن يتم اعتقاله.

فيما احتجزت قوات الاحتلال طفلاً عند مدخل تل الرميدة وسط الخليل، واعتدت بالضرب على الناشطة فايزة أبو شمسية.

وفي بلدة سلوان، أصيب عدد من المواطنين، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بعد اقتحامهم البلدة.