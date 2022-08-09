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الاحتلال يهدم منزلًا جنوب بيت لحم المحتلة

09 آب / أغسطس 2022 08:26

هدم منزل
هدم منزل

الضفة المحتلة-الرأي:

هدمت قوات الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، منزلا مأهولا في منطقة المنشية قرب بلدة تقوع، جنوب بيت لحم المحتلة.

وذكر مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن المنزل يعود للمواطن أمين الرجبي وتبلغ مساحته 100 متر مربع، وقد هدمه الاحتلال بحجة عدم الترخيص.

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