الاحتلال يهدم منزلًا جنوب بيت لحم المحتلة

الضفة المحتلة-الرأي:

هدمت قوات الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، منزلا مأهولا في منطقة المنشية قرب بلدة تقوع، جنوب بيت لحم المحتلة.

وذكر مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن المنزل يعود للمواطن أمين الرجبي وتبلغ مساحته 100 متر مربع، وقد هدمه الاحتلال بحجة عدم الترخيص.