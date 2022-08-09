هندوراس تبحث إعادة سفارتها في إسرائيل إلى تل أبيب

وكالات-الرأي:

قال وزير خارجية "هندوراس إنريكي ريني"، اليوم الثلاثاء، "إن البلاد تبحث إعادة سفارتها في إسرائيل إلى تل أبيب، بعد عام من نقلها إلى القدس، وفق النشر في "يسرائيل هيوم"".



وأضاف ريني، "إن مسألة نقل السفارة إلى تل أبيب نوقشت بالفعل مع الرئيسة (كاسترو) وهو موضوع يهمها وكذلك الحفاظ على علاقة متوازنة مع الدول العربية الأخرى وإسرائيل".



وبحث ريني المسألة في اجتماع مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي يوم الأحد في بوجوتا حيث كانا يحضران حفل تنصيب الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو.



وقالت هندوراس: "إن قرار إعادة السفارة إلى تل أبيب يمكن أن يُتخذ "بهدف إعادة الاحترام لقواعد القانون الدولي التي تطالب بها الأمم المتحدة"".

يأتي التغيير في موقف الهندوراس على خلفية الانتخابات التي أفرزت رئيسة يسارية للبلاد.