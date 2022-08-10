العفو الدولية تطالب الامم المتحدة بفرض حظر أسلحة على اسرائيل

وكالات- الرأي

قالت منظمة العفو الدولية، مساء أمس الثلاثاء، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لا يمكن النظر إليه خارج سياق الحصار الإسرائيلي المتواصل وغير القانوني والعقوبات الجماعية منذ عام 2007.

وطالبت في سلسلة تغريدات عبر حسابها على تويتر بأن تفرض الأمم المتحدة كخطوة أولى حظر أسلحة شامل على إسرائيل والجماعات المسلحة الفلسطينية لمنع وقوع جرائم مستقبلية وانتهاكات لحقوق الإنسان.

وأشارت المنظمة، أن إسرائيل شنت 4 هجمات عدوانية مدمرة ضد غزة منذ عام 2008، مشيرةً إلى أن إسرائيل نظام فصل عنصري قاسٍ يخنق جميع الفلسطينيين.

وأوضحت أن في غزة، قضى طلاب المدارس الثانوية حياتهم في ظل الحصار الإسرائيلي القاسي وغير القانوني، وتحملوا وطأة 4 هجمات عدوانية إسرائيلية مدمرة، يجب أن يتحرك المجتمع الدولي فورًا ويعالج أسباب العنف الجذرية، ضمنها جرائم حرب إسرائيل المتمادية عبر الزمن وغيرها من الجرائم بموجب القانون الدولي.