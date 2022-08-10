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الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين بالضفة المحتلة

10 آب / أغسطس 2022 08:34

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين بالضفة المحتلة
الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين بالضفة المحتلة

الضفة المحتلة- الرأي

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي،  سبعة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، وجنين.

وقالت مصادر محلية، إن  قوات الاحتلال اعتقلت اليوم الاربعاء، كلا من: كرم سامي النعسان (25 عاما)، وأحمد نعمان أبو نعيم (18 عاما)، وفضل حامد أبو عليا (55 عاما)، من قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله، ومحمد علي زايد من قرية دير جرير شرق المدينة، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا "لم تعرف هويته" عند مدخل قرية عابود شمال غرب رام الله.

كما  اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، مواطنين من بلدة جبع، جنوب جنين، وهما رازي غسان صقر علاونة، وعباس أحمد خليلية من جبع، على حاجز عسكري قرب رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية حزيران/ يونيو الماضي، 3124 فلسطينيًا من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

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