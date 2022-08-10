عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية الاحتلال

القدس المحتلة- الرأي

استأنفت مجموعات من عصابات المستوطنين،اليوم الأربعاء، تدنيس حرمة المسجد الأقصى المبارك، باقتحامات متجددة من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

ودنّس المستوطنون المسجد بجولات وطقوس تلمودية استفزازية، خاصة في الجهة الشرقية من المسجد، في محيط مصلى باب الرحمة.

إلى ذلك، أغلقت قوات الاحتلال منطقة باب العامود بالقدس المحتلة، ومنعت المواطنين من التواجد في المكان، بدعوى وجود جسم مشبوه.

في الوقت نفسه، يشهد المسجد حضورا للمصلين الوافدين اليه من القدس والداخل، فضلاً عن طلبة المخيمات الصيفية المقدسية.