هيئة الإغاثة الإنسانية التركية تطلق حملة مساعدة لأهالي غزة

وكالات- الرأي

أطلقت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية “İHH”، حملة لمساعدة أهالي قطاع غزة الفلسطيني، بعد وقف الغارات الإسرائيلية.

وقالت الهيئة في بيان لها امس الثلاثاء، إن الغارات الإسرائيلية على غزة بين يومي 5 و7 أغسطس الجاري، أسفرت عن مقتل 44 شخصا، بينهم 14 طفلا و4 نساء، وإصابة 360 آخرين بجروح.

وأشار البيان إلى أن إسرائيل استهدفت التجمعات السكنية والأراضي الزراعية في القطاع على حد سواء.

وأضافت أن الغارات أدت إلى هدم 16 وحدة سكنية بشكل كلي، وتعرض 71 منزلا لأضرار بالغة لتصبح غير صالحة للسكن، وسُجلت أضرار جزئية في ألف و400 منزلا، بحسب مسؤولين في غزة.

وأردفت الهيئة التركية أنها أطلقت حملة لمساعدة أهالي القطاع بعد وقف الهجمات الإسرائيلية، حيث قدمت أدوية ومعدات طبية للمشافي، فضلا عن تقديم الطعام ومساعدات نقدية وطرود غذائية للمرضى.

وأوضحت أنها تعتزم أيضا تقديم مساعدات نقدية وطرود غذائية وأجهزة كهربائية مثل البرادات والغسالات للعائلات التي تضررت منازلها في القصف.

ومنذ الثلاثاء الماضي، فرضت إسرائيل إجراءات إغلاق على معابر قطاع غزة، وأعلنت حالة التأهب الأمني، أعقبها تصعيد عسكري بدأ عصر الجمعة، واستمر ثلاثة أيام، شن فيه الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، ضمن عملية عسكرية ضد حركة “الجهاد الإسلامي”.

في المقابل، أطلقت “سرايا القدس”، الجناح المسلح لحركة الجهاد، رشقات صاروخية، وقذائف هاون باتجاه المواقع الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

وانتهى التصعيد بوقف متبادل لإطلاق النار منذ منتصف ليلة “الأحد-الإثنين”، بوساطة مصرية.

المصدر: الأناضول