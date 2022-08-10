الاحتلال يهدم مسكناً ويجبر مواطناً على هدم منزله بأريحا والقدس

الأراضي المحتلة- الرأي

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مسكناً وحظيرة أغنام في قرية العوجا، وأخطرت بهدم 4 بركسات سكنية في منطقة الواد الأحمر قرب فصايل شمال مدينة أريحا، فيما أجبرت مقدسياً على هدم منزله.



أفادت مصادر محلية أن جرافات قوات الاحتلال اقتحمت تجمع عرب الزواهرة في بداية قرية العوجا شمال مدينة أريحا، وهدمت مسكنا من الطوب والصفيح، يقطن فيه المواطن سليمان جهالين وعائلته، كما هدمت حظيرة أغنام.



كما اقتحمت قوات الاحتلال تجمع الواد الأحمر البدوي قرب معسكر الاحتلال في فصايل وأخطرت بهدم أربعة مساكن تعود لعائلات: عواد سليمان مليحات، واسماعيل سواركة، وابراهيم ابو عروج، وسليمان كعابنة.



وفي القدس المحتلة، أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المواطن منير الرجبي على هدم منزله في حي الأشقرية في بيت حنينا، بحجة البناء بدون ترخيص.

وتبلغ مساحة المنزل 50 مترا مربعا ويأوي أربعة أطفال ووالديهم.