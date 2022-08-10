لجنة أممية تدعو إلى رفع فوري للحصار الإسرائيلي عن غزة

دعت لجنة أممية، إلى الرفع الفوري للحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، الذي دخل عامه الـ15، وإنهاء ممارسات العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين.



جاء ذلك في بيان أصدرته لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف امس الثلاثاء.

ودعا البيان الذي وزعته اللجنة الأممية على الصحافيين، إلى التنفيذ الفوري لحل الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية)، وضمان المساءلة فيما يخص انتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك أثناء العمليات العسكرية الأخيرة في القطاع.



وأدان البيان التصعيد الخطير للعنف بين إسرائيل ومقاتلي حركة الجهاد الإسلامي الذي بدأ في 5 أغسطس/ آب في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية، والهجمات المدفعية على مناطق مكتظة بالسكان والتي أودت بحياة 44 فلسطينيا، من بينهم 4 نساء و15 طفلا.



ورحب باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه مساء الأحد، وأثنى على دور مصر في الوساطة وتهدئة الوضع، داعيا جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لحماية المدنيين ومنع المزيد من الإصابات.



وأضاف البيان: “ندعو إلى الرفع الفوري للحصار عن غزة، الذي دخل عامه الخامس عشر، وإلى بدء المفاوضات التي تؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي”.



وتوقفت مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية منذ أبريل/ نيسان 2014، لعدة أسباب بينها رفض إسرائيل إطلاق سراح معتقلين قدامى، ووقف الاستيطان.



وأنشئت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف عام 1975، وأسند إليها ولاية إسداء المشورة للجمعية العامة بشأن برامج تهدف لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف.

(الأناضول)