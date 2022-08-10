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الدولار يهبط والشيكل يواصل الصعود

10 آب / أغسطس 2022 01:33

الدولار يهبط والشيكل يواصل الصعود
الدولار يهبط والشيكل يواصل الصعود

وكالات- الرأي

عاد الشيكل مرة أخرى إلى القوة في الأيام الأخيرة مقابل العملات الرئيسية في العالم ، وعلى رأسها الدولار واليوروـ بعد عدم الاستقرار الأمني ​​والسياسي ، عقب العدوان الاسرائيلي على غزة.

وتم تداول العملة الأمريكية صباح اليوم (الأربعاء) حول 3.31 شيكل – بزيادة طفيفة مقارنة بالأمس ، وسجل اليورو 3.38 شيكل – دون تغيير تقريبًا.

وفي ساعات صباح اليوم ، تم تداول اليورو في بورصة اسرائيل حول معدل 3.38 شيكل ، وهو أدنى سعر له . وفي الوقت نفسه ، استمر الدولار أيضًا في الهبوط وسجل الليلة الماضية 3.30 شيكل .

وبعد حوالي نصف عام وفقا ليديعوت احرنوت لم يتدخل بنك إسرائيل في شراء العملات الأجنبية ، وهناك تقديرات بأن استمرار الانخفاض في أسعار صرف الدولار واليورو سيؤدي إلى شراء البنك المركزي للدولار.

وسجل الدولار في بورصة اسرائيل امس عند 3.30 شيكل ، وهو أدنى سعر له منذ 26 نيسان (أبريل) من هذا العام .

ومن أسباب ارتفاع الشيكل:

فائض الميزانية المفاجئ في الأشهر السبعة الأولى من العام يصل بالفعل إلى أكثر من 34 مليار شيكل.

-تحصيل الضرائب المرتفع ، وعلى عكس العديد من دول العالم التي هي في حالة ركود – لا يوجد في الواقع أي تباطؤ في الاقتصاد الإسرائيلي وبالتأكيد لا يوجد ركود .

-العدوان على غزة التي انتهت في ظرف يومين وسبع ساعات ، بعد أن كان هناك خوف من إطالة أمدها .

-الخوف من حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا مما يؤدي إلى ضعف العملات هناك.

 

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