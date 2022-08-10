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الداخلية تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس

10 آب / أغسطس 2022 01:48

الداخلية تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس
الداخلية تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس

غزة- الرأي

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن كشوفات المسافرين للسفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الخميس.

وأوضحت الداخلية أن السفر سيكون للحافلتان: الثامنة، والتاسعة من كشف المسافرين رقم (2022/29)

وذكرت أن السفرسيكون للحافلة الخامسة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/30)

وأهابت الداخلية بالمسافرين إلى التواجد الساعة الثامنة في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم إلى جمهورية مصر العربية.

وأكدت على ضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، والتزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، مع إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

ولفتت إلى أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

ودعت إلى تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مع أهمية إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

 

 

 

 

- للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط:

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