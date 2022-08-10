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الأشغال: تضرر قرابة 2000 وحدة سكنية خلال العدوان الإسرائيلي الأخير

10 آب / أغسطس 2022 02:39

الأشغال: تضرر قرابة 2000 وحدة سكنية خلال العدوان الإسرائيلي الأخير
الأشغال: تضرر قرابة 2000 وحدة سكنية خلال العدوان الإسرائيلي الأخير

غزة- الرأي

 قال محمد عبود مدير الإدارة العامة في وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إن العدوان الإسرائيلي الأخير تسبب في تضرر قرابة 2000 وحدة سكنية.

وأوضح عبود في تصريحات لإذاعة "الأقصى المحلية بغزة"، أن 20 وحدة دمرت بشكل كامل، و80 بشكل جزئي غير صالحة للسكن.

ولفت عبود إلى أن تكلفة العدوان بشأن قطاع الإسكان بلغة قرابة 3 مليون دولار في إحصائية أولية تم رصدها بعد حصر الأضرار بشكل تفصيلي لكل الوحدات المتضررة سواء كان الضرر جزئي أو بليغ أو متوسط أو طفيف.

وتوقع أن يتم انجاز عملية الحصر بشكل كامل ونهائي في كافة المحافظات خلال أسبوعين. 

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