ريال يعادل الرقم القياسي في السوبر بفوزه على فرانكفورت

فاز ريال مدريد بطل دوري الأبطال 2-صفر على أينتراخت فرانكفورت اليوم الأربعاء ليتوج بكأس السوبر الأوروبية لكرة القدم للمرة الخامسة معادلا الرقم القياسي.

وبفضل هدف ديفيد ألابا في الشوط الأول وآخر لكريم بنزيمة في الدقيقة 65، ليصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ ريال برصيد 324 هدفا، ضمن بطل إسبانيا اللقب القاري.

وأظهر أينتراخت بطل الدوري الأوروبي مقاومة في الشوط الأول وأتيحت له بعض الفرص للوصول لشباك تيبو كورتوا دون جدوى.

وبهذا الانتصار أصبح كارلو أنشيلوتي أول مدرب يحقق اللقب أربع مرات.

وقال أنشيلوتي “أغلق أينتراخت المساحات بإحكام وكان من الصعب أن نسيطر على الإيقاع لكننا تعاملنا بشكل جيد بعد ذلك”.

وأضاف “من الصعب أن نكون في قمة اللياقة في بداية الموسم لكننا تفوقنا لنستهل الموسم بطريقة جيدة”.

وكال المدرب الإيطالي، الذي اعتمد على نفس التشكيلة الأساسية الفائزة بنهائي دوري الأبطال أمام ليفربول في باريس في مايو آيار الماضي، المديح للقائد بنزيمة، هداف دوري الأبطال والدوري الإسباني في الموسم الماضي.

وواصل “إنه لاعب مهم جدا، قائد للفريق، إذا وصلنا إلى هنا فيرجع فضل كبير إلى انجازاته لأنه سجل الكثير من الأهداف وأنهى الموسم بشكل رائع، أحرز هدفا اليوم وسينافس على جائزة الكرة الذهبية”.

ولعب الفريق الألماني بدون صانع اللعب فيليب كوستيتش القريب من الانتقال ليوفنتوس لكنه بدا أكثر تنظيما بعد هزيمته المذلة 6-1 من بايرن ميونيخ الأسبوع الماضي في الجولة الافتتاحية للدوري الألماني.

ونال أول فرصة باللقاء حين توغل دياكي كامادا لكنه لم يتمكن من التفوق على كورتوا بتسديدته المنخفضة بالدقيقة 14.

ورد ريال بعد ثلاث دقائق لكن تسديدة فينيسيوس أبعدها توتا قبل اجتياز خط المرمى كما تصدى الحارس كيفن تراب لفرصة أخرى من اللاعب البرازيلي.

لكن الحارس الألماني أخفق في تقدير تمريرة عرضية بالدقيقة 37 حين حول كاسيميرو الكرة برأسه إلى ألابا ليسجل المدافع النمساوي الهدف الأول من مسافة قريبة.

وحافظ ريال على السيطرة بعد الاستراحة وأجبر تراب على التدخل ببراعة لمنع تسديدة فينيسيوس التي غيرت اتجاهها في الدقيقة 55 قبل أن يسدد كاسيميرو في العارضة بعد دقيقتين.

وأسفر الضغط عن هدف ثان من تعاون فينيسوس وبنزيمة، وساهم هذا الثنائي في 111 هدفا للفريق في الموسم الماضي، ليقضي المهاجم الفرنسي على أي أمل لأينتراخت في تحقيق لقب السوبر لأول مرة.

وتساوى ريال بذلك مع ميلان وبرشلونة في التتويج بالكأس خمس مرات.

(رويترز)