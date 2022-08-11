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الاحتلال يعتقل مجموعة من المواطنين في الضفة الغربية

11 آب / أغسطس 2022 08:27

الضفة الغربية- الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، مجموعة من المواطنين في مداهمات واقتحامات في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال أن ثلاثة مواطنين من طولكرم، بينهم أسيران محرران.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت المحرر جهاد محمد سليم خريوش (24 عاما) من مخيم طولكرم، والمحرر أنس طالب سعيد الأشقر (26 عاما) من بلدة صيدا شمال المحافظة، ومحمود مجاهد من بلدة زيتا شمال طولكرم، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الخميس، خمسة مواطنين من محافظة بيت لحم هم، محمد فواز المشايخ، ومالك جمال محمد علان، ومجدي مصطفى علي أبو عمر من منطقة الجداول في بيت جالا غرب بيت لحم، إضافة إلى اعتقال مجدي أبو عكر، وحمزه عبد العزيز أبو سرور، من مخيم عايدة شمالاً.

وفي جنين اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر مراد محمد سعيد فشافشة، أثناء مروره على حاجز عسكري مفاجئ قرب مدينة نابلس.

وفي رام الله اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، طفلين شقيقين من قرية المغير، هما، محمود علاء الحج محمد (15 عاما)، وشقيقه محمد (14 عاما)، بعد أن داهمت منزل ذويهما، وفتشته وعبثت بمحتوياته.

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