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بعد تتدهور صحته

"واعد للأسرى" تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير العواودة

11 آب / أغسطس 2022 10:06

غزة- الرأي

حملت جمعية واعد للأسرى والمحررين، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، كامل المسؤولية عن حياة الأسير خليل العواودة.

وأوضحت اليوم أن الأنباء المتواردة مما يسمى عيادة سجن الرملة حول حالته لا تبشر بخير، والاحتلال يخفي المعلومات الحقيقية حول حالته الصحية.

وذكرت أن السجون في حالة غضب واستنفار في ظل تلكؤ الاحتلال الإفراج عن الأسير العواودة أو نقله لتلقي العلاج في مكان ملائم.

وبينت أن السجون في حالة غضب واستنفار في ظل تلكؤ الاحتلال الإفراج عن الأسير العواودة أو نقله لتلقي العلاج في مكان ملائم.

وكانت هيئة البث "الإسرائيلية"، أكدت أن خليل العواودة معرض لخطر الإصابة بتلف في المخ والأعصاب نتيجة إضرابه عن الطعام.

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