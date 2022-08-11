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النائب أبو راس يفتتح برنامج النخبة العاشر لقيادات وزارة الداخلية

11 آب / أغسطس 2022 11:16

النائب أبو راس يفتتح برنامج النخبة العاشر لقيادات وزارة الداخلية
النائب أبو راس يفتتح برنامج النخبة العاشر لقيادات وزارة الداخلية

غزة- الرأي

افتتح النائب د. مروان أبو راس رئيس لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي، برنامج النخبة العاشر "فوج القدس"، لكوادر وقيادة وزارة الداخلية والأمن الوطني.

وأكد النائب د. أبو راس على أهمية مثل هذه البرامج التي تعمل على تطوير كوادر وزارة الداخلية في المجالات السياسية والفكرية والأمنية والقيادية والإدارية، وتمكنهم من إدارة الدولة بأفضل الممارسات، مشدداً على ضرورة تسخير العلوم الأمنية في خدمة المواطن والمجتمع.

وأشار إلى أن هذه البرامج التدريبية تعمل على تعزيز البعد الوطني والأمني، وإعداد قادة متخصصين في عدة مجالات، ليواكبوا التطورات والمتغيرات المستجدة ويتمكنوا من التعامل مع الأزمات وإدارتها بشكل فعال.

وقال إن كوادر وقيادات وزارة الداخلية تمثل خندقاً مهماً في الدفاع عن الوطن والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، شاكراً هيئة التوجيه السياسي والمعنوي على تنظيم مثل هذه البرامج والدورات.

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