الكشف عن إخفاقات في كافة سجون الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين المحتلة - الرأي

أكد رئيس لجنة تقصي الحقائق حول فرار الأسرى الفلسطينيين الستة، "مناحيم فينكلشتاين"، أنه اكتشفت عيوب في الأداء الأساسي في جميع السجون، في مواضيع مثل عدّ الأسرى ومراقبتهم.

ونشرت وسائل إعلام عبرية أن أقوال "فينكلشتاين" جاءت رداً على نائب مفوضة السجون، "موني بيتان"، الذي قال في إفادته أمام اللجنة "إن كل شيء بدأ وانتهى في سجن الجلبوع".

ووفقا لعضو لجنة تقصي الحقائق، "أريك برفينغ"، فإنه تم اكتشاف كميات كبيرة من الرمل تحت قسم الأسرى الفلسطينيين في سجن "مجيدو"، بعد ثلاثة أشهر من فرار الأسرى من "جلبوع"، وأن "السجان وقادة القسم لم يكونوا على علم بذلك... وعدم فرار أسرى من مجيدو مسألة حظ وحسب".

وأدلى "بيتان بإفادته الثانية أمام اللجنة، اليوم، بعد أن حذرته اللجنة في أعقاب إفادته الأولى من أنه قد يكون أحد المسؤولين عن فرار الأسرى الستة.