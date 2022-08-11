تشيع جثمان الشهيدة "فرج الله بعد 41 يوماً على استشهادها

فلسطين المحتلة - الرأي

شيعت جماهير بلدة إذنا غرب الخليل، اليوم الخميس، جثمان الشهيدة الأسيرة سعدية فرج الله (68عاماً) إلى مثواها الأخير في بلدة اذنا غرب الخليل، بعد 41 يوما على استشهادها في سجون الاحتلال بسبب الاهمال الطبي.

وقد سلمت سلطات الاحتلال جثمان الشهيدة لعائلتها بحضور الشؤون المدنية الفلسطينية وسيارة اسعاف تابعة للهلال الاحمر الفلسطيني، على معبر "ترقوميا" ظهر اليوم.

وتم نقل الجثمان الى المستشفى الاهلي في الخليل، حيث قام الطبيب الشرعي بحضور النيابة العامة بمعاينة الجثة وتم عمل ملف قانوني.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الأهلي في الخليل، بعد إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليها من قبل عائلتها، باتجاه بلدة إذنا، حيث نقل جثمانها الطاهر إلى مسجد البلدة، وأدى المشيعون الصلاة على جثمانها الطاهر، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة الشهداء وسط البلدة.

وحملت عائلة فرج الله ونادي الاسير الفلسطيني، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد فرج الله، مطالبين المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بالتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ حياة الأسرى في سجون الاحتلال، خاصة المضربين منهم عن الطعام.

ودعت العائلة إلى وقف سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي ينتهجها الاحتلال بحق أسرانا والتي كانت الشهيدة فرج الله آخر ضحاياها.