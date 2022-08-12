إحياء "فجر الشهداء" في نابلس بمشاركة واسعة

فلسطين المحتلة - الرأي

شارك آلاف المواطنين بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة اليوم الجمعة، بفعالية "فجر الشهداء" وفاءً للشهداء والجرحى والأسرى، بالتزامن مع فعاليات مشابهة في محافظات الضفة.

وجاءت هذه الفعالية إحياء لحملة "الفجر العظيم" إكراما لشهداء نابلس وآخرهم الشهداء إبراهيم النابلسي وإسلام صبوح وحسين طه.

وبدأت الفعالية بأداء صلاة الفجر في مسجد النصر وساحة المنارة، والذي توافد عليه المشاركون من كافة أرجاء المدينة والمدينة والمخيمات، وعقب انتهاء الصلاة رددوا تكبيرات العيد وهتافات حماسية تعبر عن الوفاء للشهداء ودعم المقاومة.

ونظم المشاركون مسيرة بمشاركة ذوي الشهداء توجهت إلى المقبرة الشرقية لتلاوة القرآن الكريم عند قبور الشهداء.