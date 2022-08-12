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أسعار العملات الرئيسية مقابل الشيكل اليوم الجمعة

12 آب / أغسطس 2022 10:09

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غزة-الرأي

جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل اليوم الجمعة 12.8.2022 على النحو التالي:

العملات                  شراء                   بيع
دولار أمريكي          3.28                3.26
اليورو الأوربي         3.46               3.45
دينار أردني            4.67                4.64
الجنية المصري       0.22                 0.2

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