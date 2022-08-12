أسعار العملات الرئيسية مقابل الشيكل اليوم الجمعة

جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل اليوم الجمعة 12.8.2022 على النحو التالي:
العملات شراء بيع
دولار أمريكي 3.28 3.26
اليورو الأوربي 3.46 3.45
دينار أردني 4.67 4.64
الجنية المصري 0.22 0.2
عاجل |
12 آب / أغسطس 2022 10:09
غزة-الرأي
جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل اليوم الجمعة 12.8.2022 على النحو التالي:
العملات شراء بيع
دولار أمريكي 3.28 3.26
اليورو الأوربي 3.46 3.45
دينار أردني 4.67 4.64
الجنية المصري 0.22 0.2
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