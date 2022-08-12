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أخبار » الأسرة و المجتمع

لو أم وبتشتغلى.. نصائح نفسية لعدم الشعور بالإرهاق

12 آب / أغسطس 2022 10:19

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الأم العاملة تواجه العديد من التحديات والصعوبات فى حياتها، فهى تتولى مسئوليات عدة منها تربية الأطفال والموازنة بين العمل والمنزل، لذا قد تتعرض للإرهاق البدنى والنفسى والإجهاد، وقد يؤدى العمل المستمر دون فترات راحة إلى جعل جسمك مرهقًا جسديًا وعقليًا، وفى هذا التقرير نصائح للتعامل مع الإرهاق للأم العاملة، بحسب موقع "health".
 
علامات وأعراض إرهاق الأم العاملة
* لن تكون قادرة على القيام بالمهام وإتمام الالتزامات.
* الانزعاج من الأشياء والأشخاص
* الإرهاق الجسدى والعقلى
* عدم الحصول على نوم سليم أو أرق
* لا تريد أن تفعل الأشياء التي كنت تستمتع بها ذات يوم
* قد تشعر بالإحباط بسبب عدم قدرتها على التحكم في الأشياء
* غير قادرة على الحفاظ على التوازن بين العمل والحياة
 
نصائح لتكونى أماً عاملة دون الشعور بالإرهاق
1. تخلصى من شعورك بالذنب
عادة ما تشعر الأمهات بالذنب بشأن قضاء بعض الوقت لأنفسهن، يعتقدن أنه من الأنانية بالنسبة لهم أن يأخذن قسطًا من الراحة والاسترخاء عندما يمكنهن قضاء الوقت مع أطفالهن، لكن تذكرى أنك ستتمتع بوقت ممتع مع أطفالك فقط عندما تكون بصحة جيدة جسديًا وعقليًا.
 
2. إدارة الوقت
تحتاجين إلى تعيين حدودك وإدارة وقتك، اقضِ بعض الوقت في العمل والأسرة ولكن لا تنسَ أن يكون لديك وقت للاسترخاء أيضًا.
3. اختارى هواية لممارستها
إن بدء هواية جديدة لن يجعلك تسترخي فحسب، بل إنها أيضًا طريقة ممتعة لتهدئة توترك.
4. الحصول على قسط كاف من النوم
الحصول على نوم مناسب ضروري للعمل بكفاءة.
5. ممارسة الرياضة
يمكن أن تساعدك التمارين البدنية على الحفاظ على لياقتك البدنية وستساعدك فى التغلب على توترك.
6. اطلبى المساعدة
اطلبى المساعدة من الأشخاص من حولك، اجعلى زوجك وعائلتك وأصدقائك يساعدونك بكل ما في وسعهم.
8. لا تقارنى نفسك بالأمهات الأخريات
قد يكون أداء الأمهات الأخريات رائعًا ولكن مقارنة نفسك بهن والذهاب إلى حد الإرهاق لن يساعدك، كل أم ، وخاصة الأم العاملة ، تتعامل مع مشاكلها الخاصة.
إن إهمال علامات التوتر والقلق لن يؤثر عليك فقط بل يؤثر على كل من حولك، بما فى ذلك أطفالك على المدى الطويل.
 

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