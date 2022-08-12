كيفية شحن Apple Pencil وماذا تفعل إذا لم يتم شحنه



يعد Apple Pencil هو قلم لاسلكي لبعض إصدارات iPad يتيح لك تدوين الملاحظات المكتوبة بخط اليد والرسم والطلاء، فضلاً عن التحكم في جهاز iPad، ونظرًا لأنه لاسلكي فأنت بحاجة إلى شحنه من حين لآخر، وليست هناك حاجة لشاحن أو موزع طاقة، بل يمكنك شحن Apple Pencil بسهولة باستخدام جهاز iPad المقترن به.



ووفقا لما ذكره موقع "business insider" يوجد إصداران من Apple Pencil، وإنها تبدو وتعمل بشكل مختلف، وهي مصممة لإصدارات iPad المختلفة، ولكن بغض النظر عن النوع الذي لديك، فإنه يتم شحنه بسرعة، فتحصل على حوالى 30 دقيقة من الشحن فى حوالى 15 ثانية، ويتم شحن القلم بالكامل في حوالي 15 دقيقة.

كيفية شحن Apple Pencil الأصلى

لشحن الجيل الأول من Apple Pencil انزع الغطاء من نهاية القلم، واكشف عن موصل Lightning، ثم ادخل القلم في منفذ Lightning بجهاز iPad. إذا قمت بتوصيل القلم ولكن لا يتم شحنه، فقد يكون هناك ما يعوق منفذ الشحن، لذلك عليك بتنظيفه.



كيفية شحن Apple Pencil (الجيل الثاني)

لشحن الجيل الثاني من Apple Pencil قم بتوصيل جانب Pencil المسطح بالجانب الأيمن من iPad. إذا لم يبدأ الشحن، فتأكد من تشغيل Bluetooth عن طريق سحب مركز التحكم على جهاز iPad الخاص بك، والتأكد من أن زر Bluetooth أزرق.