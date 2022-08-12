أسير من جنين يدخل عامه الـ 19 في سجون الاحتلال

دخل الأسير محمد فتحي ذيب عيوش (46 عاما) من بلدة عرابة جنوب جنين، اليوم الجمعة، عامه التاسع عشر في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور إن الأسير عيوش اعتقل في 12/8/2004 وحكمت عليه سلطات الاحتلال بالسجن مدى الحياة، مشيرا إلى أن الاحتلال هدم منزل عائلته بعد نحو 4 أشهر من اعتقاله (19/12/2004).

وأضاف سمور أن والدة الأسير عيوش توفيت عام 2007 دون أن تتمكن من زيارته، فيما توفي والده عام 2015.

ويُعاني الأسرى في سجون الاحتلال أوضاعًا معيشية صعبة، نتيجة الممارسات القمعية والعقاب الجماعي وحرمانهم من ابسط حقوقهم المشروعة التي نص عليها القانون الدولي، حيث تحتجز سلطات الاحتلال نحو 4700 أسيرًا في سجونها بينهم 170 قاصر، 32 أسيرة.