وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تفتتح دورة في معايير كتابة وتحكيم الأبحاث العلمية وكالة الرأي الفلسطينية تسرب مادة خطيرة في مطار "بن غوريون" الإسرائيلي وكالة الرأي الفلسطينية استشهاد شاب متأثرًا بإصابته خلال العدوان الأخير على غزة وكالة الرأي الفلسطينية أسير من جنين يدخل عامه الـ 19 في سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية "التوجيه السياسي" يفتتح برنامج النخبة الـعاشر وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تنشر حصيلة عمل معبر رفح خلال الأسبوع الماضي وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة تتابع أعمال بحث عن شاب غرف في بحر بيت لاهيا وكالة الرأي الفلسطينية مسؤولة أممية تطالب بـتحقيق فوري بجرائم قتل المدنيين والأطفال بغزة وكالة الرأي الفلسطينية العميد عدوان: الشرطة النسائية أنجزت 2612 مهمة وقضية خلال يوليو وكالة الرأي الفلسطينية المعتقل عواودة يواصل إضرابه عن الطعام لليوم ال 152
أخبار » الأخبار الفلسطينية

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

12 آب / أغسطس 2022 03:13

الضفة المحتلة-الرأي:

أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، حيث توافدوا إليه منذ ساعات الصباح من كافة أنحاء الأراضي الفلسطينية، رغم التشديدات الاحتلالية في القدس وبلدتها القديمة، وعلى أبواب "الأقصى" وفي محيطه.

وذكرت مصادر مقدسية، أن قوات الاحتلال شددت الخناق في البلدة القديمة من القدس، وأقامت حواجز ومنعت العديد من المصلين من الوصول للمسجد الأقصى للصلاة فيه.

واحتشد الآلاف من المواطنين من مختلف مناطق الضفة والقدس وداخل أراضي الـ 48 قرب المسجد الأقصى لأداء الصلاة في رحابه.

وكان الآلاف من الضفة الغربية بما فيها القدس، وأراضي الـ 48، أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى، تصديا لمخططات الاحتلال التهويدية فيه.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تستمر في تسجيل الطلبة الجدد

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟