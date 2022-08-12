"الشباب والثقافة ومركز كيان "يضيئان الشموع حدادًا على الشهداء من الأطفال

غزة -الراي

نظّمت الهيئة العامة للشباب والثقافة ومركز كيان الثقافي، وقفة احتجاجية تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد (17) طفلًا.



وشارك في الوقفة التي اقيمت في ساحة مجمع الشفاء الطبي، القائم بأعمال رئيس الهيئة الدكتور محمود بارود، ومدير عام الطفولة والطلائع في الهيئة عصام الهبيل، ورئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني الدكتور صلاح عبد العاطي، إضافة إلى عشرات الأطفال الذين حملوا لافتات تندد بالجرائم التي وقعت بحق أقرانهم خلال العدوان، وأضاءوا الشموع حدادًا على أروح الشهداء الأطفال.



وقال بارود: "جئنا لنسلط الضوء على هذه الجرائم البشعة التي نفذتها قوات الاحتلال بحق أطفالنا في غزة"، مشددًا على ضرورة ايصال رسالة الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من جرائم للعالم بأسره ليكف عن صمته المريب ويتحرك لحماية أطفال فلسطين الأبرياء.



وجدد عبد العاطي تنديد المؤسسات الحقوقية في غزة بالعدوان واستهداف قوات الاحتلال للمدنيين، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جرائمه بحق شعبنا.



وطالب عبد العاطي مدعي عام محكمة جنايات الدولية كريم خان بسرعة التحرك وضم الجرائم الإسرائيلية لملف التحقيق، وقف سياسة المماطلة والتسويف.



وذكر عبد العاطي أنه منذ بداية العام قتلت قوات الاحتلال 132 مواطنًا ثلثهم من الأطفال، وقرابة 50 شهيد ارتقوا خلال العدوان.



وبيّن أنه كان من بينهم 17 طفلاً و7 سيدات والباقي من المسنين والمدنيين استشهدوا في عمليات قتل خارج إطار القانون ترقى لأن تكون جرائم حرب.



واختتمت الوقفة بزيارة للأطفال الجرحى في أقسام مجمع الشفاء الطبي، وتوزيع الهدايا عليهم لرفع روحهم المعنوية وتشجيعهم على التعافي.

