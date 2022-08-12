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جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد انشاصي في خانيونس

12 آب / أغسطس 2022 03:48

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شيعت جماهير غفيرة، اليوم الجمعة، جثمان الشهيد أنس خالد انشاصي (22 عامًا)، الذي استشهد صباح اليوم متأثرًا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وانطلق موكب التشييع من مجمع ناصر الطبي، باتجاه منزل عائلته في منطقة معن شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، قبل أن يؤدي المشيعون صلاة الجنازة عليه ويتم مواراته في مقبرة المنطقة.

وردد المشيعون شعارات غاضبة، والتكبيرات، وأخرى منددة بالاحتلال وعدوانه الأخير على قطاع غزة.

وباستشهاد انشاصي، ارتفع عدد شهداء العدوان إلى 49 منهم 17 طفلًا، و4 سيدات، و360 جريحًا.

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