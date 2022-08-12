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عائلة الجندي هدار: منْ يتجاهلنا سنخرج عليه ونعيد أبناءنا

12 آب / أغسطس 2022 09:34

مسيرة عائلة هدار
مسيرة عائلة هدار

الداخل المحتل-الرأي:

هاجمت عائلة الضابط "الإسرائيلي"، "هدار غولدين"، الأسير لدى حركة "حماس"، زعيم المعارضة "بنيامين نتنياهو" ورئيس الوزراء السابق "نفتالي بينيت"، على خلفية عجزهم حل قضية ابنهم الأسرى.
 
وقال والد هدار خلال مسيرة نظمتها العائلة على حدود غزة، "إسرائيل تركت جنودها قبل 8 سنوات في ميدان المعركة بغزة ولم تبذل جهودا لاستعادتهم ونحن جئنا لاستعادتهم".
 
وأضاف "نتنياهو وبينت تخلوا عن الجنود، نتمنى أن يقوم لابيد باستعادتهم، سندعم من يعيد الجنود وسنخرج على من يتخلى عنهم".
 
من جهته هاجم شقيق هدار غولدين قيادة جيش الاحتلال واتهم القيادة العسكرية بالتقاعس وعدم قدرتها على حل قضية اخيه، وقال "كم من عملية عسكرية وجولة قتالية بعد الجرف الصامد قامت بها إسرائيل ضد غزة، لكن لم يكن أي من ذلك من أجل إطلاق سراح أخي هدار وأورن شاؤول وأفراها منغستو وهشام السيد".
  

عكا.

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