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أخبار » الأسرة و المجتمع

أوميجا 3 فى الأسماك وفول الصويا أفضل من المكملات الغذائية

13 آب / أغسطس 2022 09:09

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تشير دراسة بريطانية إلى أن الحصول على أحماض أوميجا 3 الدهنية من الأطعمة أفضل لصحتك من المكملات الغذائية كما أن تناول الأسماك الزيتية غير المقلية التي تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية DHA وEPA مرتين على الأقل في الأسبوع مفيد فى بناء الجسم، حسبما نشر موقع webmd

وتشمل الأطعمة التى تحتوى على أوميجا 3 مايلى:

الأنشوجة

السمك المملح

سمك الأسقمري البحري أو المعروف بالماكريل 

سمك خشن برتقالي

سمك السالمون

السردين

سمكة الحفش منتجة الكافيار

سمك السلمون المرقط

التونة بجميع أنواعها 

أن تناول المزيد من الأسماك الدهنية فكرة جيدة للحصول على أوميجا 3 وهناك مصادر نباتية أيضًا ومنها:

عين الجمل

زيت بذور الكتان وبذور الكتان

زيت الكانولا

زيت الصويا

بذور الشيا

في حين أن الأطعمة التي تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية لها فوائد صحية، فإن بعضها - مثل الزيوت والمكسرات - يمكن أن يكون عالي السعرات الحرارية، لذا تناولهم باعتدال.

هل يجب أن تتناول مكملات أوميجا 3؟

يحتوي زيت السمك على كل من EPA و DHA. يحتوي زيت الطحالب على DHA وقد يكون خيارًا جيدًا للأشخاص الذين لا يأكلون السمك.

تحدث إلى طبيبك حول تناول المكملات أولاً. قد يكون لديهم توصيات أو تحذيرات محددة ، اعتمادًا على صحتك والأدوية الأخرى التي تتناولها.

تتوفر أيضًا وصفات أوميجا 3 فى: 

فى مكملات زيت السمك، تمت الموافقة على هذه الأدوية ومراقبتها من أجل الجودة والسلامة من قبل إدارة الغذاء والدواء للاستخدام المحدد.

ينصح الخبراء بعض الأشخاص المصابين بأمراض القلب بتناول 1 جرام (1000 ملليجرام) يوميًا من مزيج DHA / EPA من زيت السمك.

قد يأخذ الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية أخرى جرعات تصل إلى 4 جرامات في اليوم.

ولكن إذا كنت تعاني من أمراض القلب والأوعية الدموية (القلب والأوعية الدموية) ومستويات عالية من الدهون الثلاثية، فقد تزيد مكملات أوميجا 3 من خطر الإصابة بالرجفان الأذيني. الرجفان الأذيني هو أكثر أنواع خلل نظم القلب شيوعًا (عدم انتظام ضربات القلب).

لهذا السبب من المهم جدًا مراجعة طبيبك قبل تناول مكملات أوميجا 3 ، خاصةً إذا كنت تتناول أدوية أخرى أو كنت تعاني من مشاكل صحية.

تشمل الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا لزيت السمك هي عسر الهضم والغازات. قد يساعد الحصول على مكمل مع غلاف.

يمكن لمكملات أوميجا 3 (DHA / EPA) أن تزيد من احتمالية حدوث النزيف. إذا كنت تعاني من حالة نزيف - أو تتناول أدوية يمكن أن تزيد من النزيف ،    وبعض مضادات الالتهاب  - تحدث إلى الطبيب قبل استخدام أي مكملات أوميجا 3.

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