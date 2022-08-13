كيفية التحكم فى هاتفك الأندرويد باستخدام وجهك



تم تصميم العديد من الميزات على الهواتف الذكية لجعلها أكثر سهولة للمستخدمين ذوي الاحتياجات الخاصة، ويتمتع كل من Google وApple بميزات إمكانية الوصول المضمنة في Android وiOS للمستخدمين المتمكنين بشكل خاص، ومن خلال ميزة تتيح للمستخدمين تشغيل هواتفهم بتعبيرات الوجه، اتخذ نظام التشغيل Android 12 من Google الأمور خطوة إلى الأمام، حيث يمكن للأشخاص ذوي القدرات الخاصة استخدام مجموعة من الأدوات والميزات التي تعد جزءًا من مجموعة أدوات الوصول إلى Android الخاصة بجوجل على أجهزتهم.



ميزة مفاتيح الكاميرا

يمكنك استخدام ميزة مفاتيح الكاميرا في تطبيق Android Accessibility Suite للتحكم في هاتفك بإيماءات العين والوجه، حيث يتم تعيين أوامر الاتصال هذه ومسحها ضوئيًا باستخدام الكاميرا الأمامية للهاتف، وللوصول السريع إلى ميزة Camera Switch، يمكنك أيضًا إعداد زر اختصار.

وتتوفر ستة إيماءات لتختار من بينها وتوظفها: النظر للأمام، ولليسار، ولليمين، الإبتسامة، رفع الحاجبين، فتح الفم"، و يمكنك أيضًا استخدامها للوصول إلى الإشعارات والعودة إلى الشاشة الرئيسية، وةبالإضافة إلى المفاتيح المادية ، يمكنك ضبط حجم الإيماءات والحساسية ، وكذلك استخدام مفاتيح الكاميرا.

كيفية إنشاء اختصارات نصية مخصصة على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android

قم بالوصول إلى هاتف Android الذكي الخاص بك دون لمسة واحدة، ومن خلال تشغيل ميزة إمكانية الوصول إلى Camera Switch، يمكنك استخدام إيماءات الوجه للتحكم في هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام Android، إليك كيف يمكنك القيام بذلك.

1. افتح الإعدادات على هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام Android 12.

2. انتقل إلى علامة تبويب إعدادات النظام.

3.اضغط على خيار الوصول.

4.انتقل إلى علامة تبويب التفاعلات واضغط على مفتاح الوصول.

5.قم بتشغيل مفتاح التبديل للوصول عبر مفتاح التحويل.

6.اضغط على زر السماح للتحكم الكامل في جهازك.

7.اختر نوع التبديل: تبديل الكاميرا واضغط على التالي.

8.امنح الأذونات المطلوبة.

9.اختر عدد المفاتيح: مفتاحان وانقر على التالي.

10.اختر طريقة المسح: اختيار المجموعة.

11.يمكن أن يكون لمجموعات الألوان المختلفة إيماءات مختلفة. قم بتعيين إيماءات لأي مجموعة لونية (أزرق ، على سبيل المثال). ثم حدد الإيماءات لمجموعة ألوان أخرى.

12.قم بتعيين إيماءة لإيقاف ميزة تبديل الكاميرا مؤقتًا.

13.الآن، قم بإعداد إيماءة الوجه وخيار الوصول الذي ستوفره.

14.عندما تكتشف الكاميرا الأمامية وجهًا أم لا، ستظهر أيقونة وجه زرقاء أو حمراء في الجزء العلوي من شاشتك، وستعمل ميزة إمكانية الوصول بشكل مناسب.

