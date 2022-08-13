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الاحتلال يعتقل مواطنين من رام الله

13 آب / أغسطس 2022 09:21

غزة - الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: نضال مروان حسين من بلدة جفنا، ونبيل قطامي من مخيم الجلزون، بعد أن داهمت منزليهما، وفتشتهما.

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