الاحتلال يعتقل مواطنين من رام الله

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: نضال مروان حسين من بلدة جفنا، ونبيل قطامي من مخيم الجلزون، بعد أن داهمت منزليهما، وفتشتهما.
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13 آب / أغسطس 2022 09:21
غزة - الرأي:
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: نضال مروان حسين من بلدة جفنا، ونبيل قطامي من مخيم الجلزون، بعد أن داهمت منزليهما، وفتشتهما.