الاحتلال يعتقل مواطنين من رام الله

غزة - الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: نضال مروان حسين من بلدة جفنا، ونبيل قطامي من مخيم الجلزون، بعد أن داهمت منزليهما، وفتشتهما.