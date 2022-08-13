الاحتلال يعتقل 5 مواطنين خلال مداهمات في الضفة

غزة - الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، خمسة مواطنين خلال مداهمات نفذتها في عدة بلدات ومدن بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: نضال مروان حسين من بلدة جفنا في محافظة رام الله والبيرة ونبيل قطامي من مخيم الجلزون، بعد أن داهمت منزليهما، وفتشتهما.

كذلك قام الاحتلال باعتقال شابين من طولكرم، أحدهما على حاجز عسكري في مدينة سلفيت .

وذكر نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: جهاد سعد القيسي (24 عاما) بالقرب من بوابة جدار الفصل العنصري غرب بلدة زيتا شمالا، ومحمد خضر يونس (25 عاما)، أثناء مروره على حاجز "أرئيل" شمال غرب مدينة سلفيت.

أيضاً قامت قوات الاحتلال باعتقال الشاب عمر محمد مرار (28 عاما)، بعد مداهمة منزله، وتفتيشه في بيت دقو شمال غرب القدس.

وذكر شهود عيان أن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال عقب عملية الاقتحام، وسط إطلاق لقنابل الغاز والصوت، دون أن يبلغ عن اصابات.