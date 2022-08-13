حماس: نقدّر موقف وزير الدفاع الباكستاني ضد الاحتلال

غزة - الرأي:

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية " حماس " فوزي برهوم إن الحركة والشبعب الفلسطيني يقدرون عاليا موقف وزير الدفاع الباكستاني السيد خواجا عاصف، الذي عبّر فيه عن أصالة الشعب الباكستاني ومواقفه تجاه قضية فلسطين القضية المركزية لأمتنا العربية والإسلامية.

وذكر برهوم أن الوزير الباكستاني نبّه في موقفه حكومة بريطانيا ووزيرة خارجيتها، إلى أن وعد بلفور كان سبباً في معاناة الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن من يقف إلى جانب إرهاب الدولة الصهيونية يعدّ شريكاً في جريمة الاحتلال ضد شعب فلسطين الذي ما زال جرحه ينزف.

وتوجه برهوم، بالشكر للوزير على موقفه الصادق، ومن ورائه المواقف الراسخة لباكستان حكومة وشعباً، منذ المؤسس القائد محمد علي جناح.

وطالب برهوم حكومات الدول العربية والإسلامية ودول العالم الحر، بأن يكون لها مواقف رادعة للاحتلال ولجرائمه ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية، وداعمة لعدالة القضية الفلسطينية ولحقوق شعبنا في التحرير والعودة.