وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل مواطنين من رام الله وكالة الرأي الفلسطينية رجل خطط لسرقة مصرف في روما.. حفر حفرة فطُمر فيها وكالة الرأي الفلسطينية واتس آب يبدأ طرح ميزة جديدة على سطح المكتب لمستخدمي أيفون وكالة الرأي الفلسطينية المعتقلون الإداريون يواصلون مقاطعة المحاكم لليوم الـ224 وكالة الرأي الفلسطينية كيفية التحكم فى هاتفك الأندرويد باستخدام وجهك وكالة الرأي الفلسطينية تطبيق Messenger يحصل على مميزات أمان جديدة قريبًا وكالة الرأي الفلسطينية طرق صحية للتخلص من الدهون وفقدان الوزن الزائد بدون متاعب وكالة الرأي الفلسطينية نجاح زراعة قرنية من جلد الخنزير بإعادة البصر لـ20 شخصًا وكالة الرأي الفلسطينية أوميجا 3 فى الأسماك وفول الصويا أفضل من المكملات الغذائية وكالة الرأي الفلسطينية النني فى مهمة صعبة مع أرسنال ضد ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي
أخبار » الأخبار الفلسطينية

حماس: نقدّر موقف وزير الدفاع الباكستاني ضد الاحتلال

13 آب / أغسطس 2022 09:26

غزة - الرأي:

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية " حماس " فوزي برهوم إن الحركة والشبعب الفلسطيني يقدرون عاليا موقف وزير الدفاع الباكستاني السيد خواجا عاصف، الذي عبّر فيه عن أصالة الشعب الباكستاني ومواقفه تجاه قضية فلسطين القضية المركزية لأمتنا العربية والإسلامية.

وذكر برهوم أن الوزير الباكستاني نبّه في موقفه حكومة بريطانيا ووزيرة خارجيتها، إلى أن وعد بلفور كان سبباً في معاناة الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن من يقف إلى جانب إرهاب الدولة الصهيونية يعدّ شريكاً في جريمة الاحتلال ضد شعب فلسطين الذي ما زال جرحه ينزف.

وتوجه برهوم، بالشكر للوزير على موقفه الصادق، ومن ورائه المواقف الراسخة لباكستان حكومة وشعباً، منذ المؤسس القائد محمد علي جناح.

وطالب برهوم حكومات الدول العربية والإسلامية ودول العالم الحر، بأن يكون لها مواقف رادعة للاحتلال ولجرائمه ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية، وداعمة لعدالة القضية الفلسطينية ولحقوق شعبنا في التحرير والعودة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تستمر في تسجيل الطلبة الجدد

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟