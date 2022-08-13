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الاحتلال يستولي على تسجيلات كاميرات مراقبة جنوب بيت لحم

13 آب / أغسطس 2022 09:28

بيت لحم - الرأي:

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على تسجيلات كاميرات مراقبة جنوب بيت لحم. 

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت فجار جنوبا، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة مثبتة على منزل يعود للمواطن عزات حسن ديرية. 

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