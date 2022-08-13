قوات الاحتلال تهاجم الصيادين والمزارعين شرق خان يونس

غزة - الرأي:

هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، الصيادين في بحر مدينة رفح والمزارعين شرق خانيونس جنوب القطاع.

وقال اتحاد لجان الصيادين إن زوارق الاحتلال الحربية قامت بملاحقة مراكب الصيادين غرب ميناء رفح.

كذلك قال شهود عيان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت المزارعين شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت بأن جنود الاحتلال المتمركزين على الشريط الفاصل شرق خان يونس أطلقوا قنابل الغاز المسيلة للدموع صوب المزارعين، أثناء عملهم في منطقة السناطي شرق بلدة عبسان الكبيرة، وأجبروهم عنوة على مغادرة أراضيهم.