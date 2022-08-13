الاحتلال يخطط لإقامة تكتل استيطاني جديد في سلفيت

الضفة المحتلة - الرأي:

قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، ان سلطات الاحتلال تخطط لاقامة تكتل استيطاني جديد فوق أراضي بلدة دير استيا في محافظ سلفيت بالضفة الغربية المحتلة.

وذكر أن مساحة الأراضي الفلسطينية المنوي الاستيلاء عليها، بموجب هذا المخطط نحو 259 دونما، وتقع في الحوضين رقمي (2) و(8) من اراضي دير استيا.

ويتضمن المخطط إقامة 381 وحدة استيطانية في المستوطنة الجديدة، إضافة إلى مبان عامة ومناطق مفتوحة وشوارع لربط المستوطنة الجديدة بمحيطها الخارجي.

وتتوسط المستوطنة الجديدة مستوطنتي "ريفافا" شرقا، و"كريات نتيافيم" غربا، إضافة إلى مستوطنة "بركان" الصناعية في الجهة الجنوبية.

ويشار إلى أن الأراضي التي تم استهدافها بالمخطط الاستيطاني تخضع لما يطلق عليه الاحتلال "مناطق نفوذ المستوطنات" والذي فتح المجال أمام تطور معظم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة على امتداد أعوام الاحتلال.

يشار الى ان محافظة سلفيت التي لا يزيد عدد سكانها على خمسة سبعين ألفا، موزعين على تسعةَ عشرَ تجمعاً سكانيا، تعيش معاناة مستمرة مع الاستيطان منذ بدأ في العام 1975 يتوسع في مشاريعه الاستيطانية في المنطقة، التي تشكلُ حلقةَ وصلٍ ضمنَ امتدادٍ يربطُ الساحلَ الفلسطينيَ بغور الأردن.

والموقعُ الاستراتيجيُ للمحافظة جعلَها نقطةَ استهدافٍ للاحتلالِ الاسرائيلي، فصادرَ مساحاتٍ واسعةً من أراضيها، وحاصرَها بنحو اربعة وعشرون تجمعًا استيطانياً، أكبرها مستوطنة "أريئيل" التي يقطنها نحو خمسة وعشرين ألف مستوطن.