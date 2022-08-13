إصابة شخصين جراء قصف "إسرائيلي" استهدف الجنوب السوري

وكالات-الرأي:

أصيب شخصان جراء تعرض نقطة عسكرية تابعة لحزب الله لقصف "إسرائيلي" في ريف القنيطرة جنوب سوريا، وفقًا لإذاعة "كان" العبرية.



وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مدنيين اثنين أصيبا باستهداف "إسرائيلي" نفذته دبابة "ميركافا" من الجولان، باتجاه بلدة الحميدية في ريف القنيطرة، مشيرًا إلى أن القصف استهدف رعاة الماشية في أثناء اقترابهم من شريط فض الاشتباك.

وذكرت قناة "i24news" العبرية، أن دبابة تابعة لجيش الاحتلال قصفت موقعًا للمراقبة في سوريا يستخدمه "حزب الله" اللبناني للتجسس على تحركات القوات "الإسرائيلية".

