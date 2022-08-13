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الاحتلال ينقُل الأسير مناصرة إلى عزل عسقلان

13 آب / أغسطس 2022 08:25

الاسير احمد مناصرة
الاسير احمد مناصرة

الداخل المحتل-الرأي:

قال نادي الأسير، اليوم السبت، إن إدارة معتقلات الاحتلال حوّلت المعتقل أحمد مناصرة من معتقل "إيشل" في بئر السبع إلى قسم العزل في معتقل "هشيكما" في عسقلان.

وذكر، أن المحكمة المركزية في بئر السبع ستعقد يوم الثلاثاء المقبل 16 آب الجاري الساعة التاسعة صباحًا، جلسة للمعتقل مناصرة حول طلب إدارة معتقلات الاحتلال تمديد العزل الانفرادي بحقه.

وأشار النادي في بيان له إلى أن طاقم الدفاع قدم استئنافا للمحكمة المركزية في بئر السبع على قرار لجنة تصنيف الملف كملف "إرهاب" وعلى قرار رفض لجنة الثلث الإفراج عن مناصرة، مشيرًا إلى أن الطاقم في انتظار تحديد موعد للنظر في الاستئناف.

ولفت النادي إلى أن "36 خبيرًا نفسيًا توجهوا إلى رئيس دولة الاحتلال بطلب بالإفراج عن مناصرة بشكل فوري بسبب تردي حالته الصحية داخل معتقلات الاحتلال"، وفقًا للمحامي زبارقة.

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