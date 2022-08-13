بلدية غزة تعلن منع السباحة في البحر يومي الأحد والاثنين

غزة- الرأي:

أعلنت طواقم الانقاذ البحري التابعة لبلدية غزة هاشم، مساء اليوم السبت، منع السباحة في البحر بشكل كامل يومي الأحد والاثنين.

وقالت بلدية غزة في تصريح مقتضب عبر صفحتها على الفيسبوك:"يمنع السباحة في البحر بشكل كامل يومي الأحد والاثنين حتى صباح الثلاثاء، وندعو المصطافين للابتعاد عن الشاطئ 20 مترًا، وهذاالمنع بسبب الارتفاع الملحوظ في الأمواج ونشاط التيارات المائية".

وأهابت بالمصطافين ضرورة اتباع ارشادات المنقذين البحريين والالتزام برايات الإنقاذ المنتشرة على طول شاطئ البحر حفاظاً على سلامتهم وسلامة أبنائهم.

