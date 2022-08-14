إصابة 8 مستوطنين في عملية إطلاق نار بالقدس المحتلة

الضفة المحتلة-الرأي:

أصيب 8 مستوطنين، في عملية إطلاق نار وقعت بالقرب من البلدة القديمة في القدس المحتلة، وتحديدًا بالقرب من ما يسمى "الحائط الغربي".

وبحسب قناة ريشت كان العبرية، فإن 3 من المصابين بحال حرجة، ورابع بحال الخطر، الخطر، و4 وصفت جروحهم ما بين متوسطة وطفيفة، فيما ذكرت قناة 13 أن العدد ارتفع إلى 9.

ويدور الحديث عن إطلاق نار تجاه حافلة كانت تقل مجموعة من المستوطنين، إلى جانب إطلاق نار تجاه مركبة، وتجاه المارة في محيط شارع معاليه هشالوم.

وتمكن منفذا العملية من الانسحاب من المنطقة، وسط ملاحقة كبيرة لهما من قوات إسرائيلية اقتحمت حي سلوان جنوب المسجد الأقصى الذي يعتقد أن المنفذين وصلا منه وعادا إليه بعد تنفيذ العملية.