الاحتلال يحاصر بلدة سلوان ويعتقل عدداً من المواطنين

القدس المحتلة- الرأي

حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، بلدة سلوان في القدس، واعتقلت عدداً من المواطنين.

وقال مركز معلومات وادي حلوة، إن قوات الاحتلال حاصرت سلوان ومنعت الدخول أو الخروج منها، واقتحمت مجموعة كبيرة من المنازل، وأخضعت سكانها لتحقيق ميداني.

وأضاف أن أعداداً كبيرة من عناصر مخابرات الاحتلال والشرطة والقوات الخاصة ووحدة "اليمام" استنفرت في أزقة حي البستان، وعين اللوزة، والحارة الوسطى، وبطن الهوى، واقتحمت عشرات المنازل وفتشتها وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية لساعات.

وأشار المركز إلى أن شرطة الاحتلال اعتقلت مجموعة كبيرة من الأهالي في سلوان، ومن بين المعتقلين المرابطة المقدسية أسماء الشيوخي، وابنتها، و3 من أبنائها الشبان.