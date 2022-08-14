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أخبار » الأسرة و المجتمع

ما هي أفضل طريقة لحفظ الخضار لفصل الشتاء؟

14 آب / أغسطس 2022 08:23

ما هي أفضل طريقة لحفظ الخضار لفصل الشتاء؟
ما هي أفضل طريقة لحفظ الخضار لفصل الشتاء؟

قال خبير التغذية الروسي ميخائيل غينزبورغ، إن محاولة حفظ الخضار عن طريق تعليبها بالملح يحولها إلى منتج ضار.
وأشار الطبيب في حديث صحفي، إلى طريقة لحفظ الخضار والثمار المنتجة في الصيف، ليتم استخدامها في الشتاء دون إفساد تكوينها.

ونوه الخبير بأن الخضروات الطازجة المزروعة في الريف، تتمتع بالعديد من الخصائص المفيدة للجسم. ولكن تحضيرها بشكل غير صحيح للحفظ حتى الشتاء، غالبا ما يؤدي إلى ظهور منتجات يمكن أن تؤثر سلبا على الصحة وعلى متوسط ​​العمر. ويرتبط ذلك في المقام الأول، باستخدام الملح كمادة حافظة.

وأضاف: "الملح الزائد في المنتج المعلب يمثل مشكلة. فهو يؤثر سلبا على متوسط ​​العمر المتوقع، لأنه يساهم في تطور ارتفاع ضغط الدم الشرياني لدى الإنسان".

ووفقا له، يمكن اعتبار مخلل الملفوف والخيار المخلل بمثابة الاستثناء من هذه القاعدة، حيث يتم إثراء تركيبة هذه الخضروات في عملية الحفظ المذكورة أعلاه.

وقال الطبيب: "الاستثناء هو مخلل الملفوف والخيار، لأنه تظهر في هذه الحالة في المنتج خصائص مفيدة مرتبطة بالمشقق والعصيات اللبنية".

ولكن نظرا لارتفاع نسبة كلوريد الصوديوم، لا يمكن تسمية هذا الطعام بالمفيد صحيا. الأطعمة الصحية لا تنتج عن طريق التعليب والحفظ بالملح. وتابع الخبير القول: "إذا كنا نأمل بالحصول على منتج مفيد للصحة بهذه الطريقة، فنحن مخطئون. وإذا كنا نأمل في الاحتفاظ بالخصائص المفيدة للمنتج الأصلي، فنحن أيضا مخطئون إلى حد ما".

أفضل طريقة لحفظ الخضار الصيفية لاستخدامها في الشتاء، هو التجميد. لأنه في هذه الحالة، لا يظهر أي شيء ضار على الأقل في تكوين المنتج النهائي.

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