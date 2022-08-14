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غابات ميكانيكية تُنظِّف الهواءَ بأوراق اصطناعية!

14 آب / أغسطس 2022 08:48

غابات ميكانيكية تُنظِّف الهواءَ بأوراق اصطناعية!
غابات ميكانيكية تُنظِّف الهواءَ بأوراق اصطناعية!

وَفقًا لتقريرٍ نقلته صحيفة ديلي ميل ، قام كلاوس لاكنر ، أستاذ الهندسةِ بجامعة أريزونا بتطوير غابات ميكانيكية تُنظِّف الهواءَ بأوراق اصطناعية، يمكن بناؤها لحل مشكلة تغير المناخ.
 

الأشجارُ المذكورةُ هي في الواقع أَعمدةٌ رأسيةٌ تتكوَّنُ من ألواحٍ يَبلُغُ قطرُ كلٍّ منها خمسةَ سنتيمترات وهناك مسافةُ 2 بوصة بينها.

يوجَدُ أيضًا نوعُ من مادةٍ كيميائيةٍ على كلِ لوحة. المادةُ المذكورةُ تَمتَصُّ ثاني أكسيدِ الكربون من الهواء. عند اكتمالِ سِعَتِها ، تَدخُلُ المادةُ المُمتَصَّةُ إلى برميلٍ حيث تَتَبَخَّرُ وتوضَعُ في بيئةٍ مُغلَقَة . ويُمكن استخدامُ ثاني اكسيدِ الكربون لإنتاجِ الوقودِ الاصطناعي، والذي يُمكن استخدامُه بعدَ ذلك في الطائرات، وتقليلِ الطلبِ على النفطِ والغاز.

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