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الاحتلال يكشف عن هوية منفذ عملية القدس وصورة لمسدسه

14 آب / أغسطس 2022 08:51

القدس المحتلة- الرأي

نشرت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" اليوم الأحد منفذ عملية القدس المحتلة وهو أمير صيداوي، بالإضافة الى نشرها صورة لمسدس استخدمه أمير صيـداوي في تنفيذ عملية إطلاق النار في القدس الليلة الماضية.

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال "الإسرائيلية اعتقال منفذ عملية إطلاق النار في القدس، بعد مطاردة استمرت 6 ساعات".

وزعم مراسل قناة ريشت كان العبرية أن منفذ العملية 25 عامًا سلم نفسه لشرطة الاحتلال الإسرائيلية علمًا أن أسرته معتقلة منذ ساعات الفجر.

وتابع مراسل إذاعة جيش الاحتلال نقلاً عن مصدر "أمني" فإن المشتبه به بتنفيذ العملية سلم نفسه لكن ليس يقينًا لدينا أنه هو المنفذ .. يجري الآن التحقيق معه والتأكد فيما إذا كان هو من يقف خلف الهجوم.

وكان "9" مستوطنين أصيبوا فجر اليوم الأحد جراء في عملية إطلاق نار استهدفت حافلة للمستوطنين قرب المسجد الأقصى المبارك وصفت جراح 3 منهم بالخطيرة.

منفذ مسدس
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